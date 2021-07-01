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Yeterlik Sınav Tarihleri 1 Hafta İleriye Alındı

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Yeterlik Sınav Tarihleri 1 Hafta İleriye Alındı
Yeterlik Sınav Tarihleri 1 Hafta İleriye Alındı

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan “Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının” 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününe, “Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının” ise 1 Ağustos 2021 Pazar gününe ertelendiğni duyurdu.

KHK tarafından yapılan açıklamada, bu sınavların daha önce 24 Temmuz 2021 Cumartesi ve 25 Temmuz 2021 Pazar günü yapılmasının öngörüldüğü, ancak, gelinen aşamada ülkede devam eden Covid-19 salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde, sınavlara girecek adaylar için PCR testi şartının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Kurban Bayramı’nın bu yıl 20 – 23 Temmuz tarihlerine denk geldiği ve Kurban Bayramı süresince PCR testi yaptırmanın adaylar açısından zor olabileceği sebebiyle, “Alt Düzey ve Üst Düzey Yeterlik Sınavlarının” 31 Temmuz 2021 Cumartesi gününe, “Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavlarının” ise 1 Ağustos 2021 Pazar gününe ertelendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, son başvuru tarihi 2 Temmuz 2021 olan Yeterlik Sınavları için Online Randevu Sisteminin 25 Haziran 2021 tarihinde kapatılacağı bildirildiği, ancak adaylardan gelen gerekçeli mazeretler üzerine değerlendirme yapan Kamu Hizmeti Komisyonu’nun, mazereti olan kişiler yanında, Online Randevu Sisteminin kapanmasından ötürü başvuru yapmak için randevu alamayan kişilere de başvuru hakkı tanınması açısından, Online Randevu Sisteminin 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 23:59’a kadar açık tutulmasına karar verdiği de vurgulandı.

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