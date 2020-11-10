Yeterlik Sınav Tarihleri İle Sınava Son Başvuru Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı

Kamu HizmetiKomisyonu (KHK), ‘Yeterlik Sınav tarihleri’ ile ‘sınava son başvuru tarihlerinde’ değişiklik yapıldığını bildirdi.

KHK tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs sürecinde alınan önlemler nedeniyle bu değişikliğin zaruri hale geldiği kaydedildi.

KHK açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Kamu hizmetine ilk girişte öngörülen düzeyde yeterlik belgesi alınabilmesi için yapılan Yeterlik Sınavlarının 5 – 6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde, pandemi kurallarına uyabilmek açısından sınavların gerçekleştirilebilmesi için her zamankinden çok daha fazla sayıda sınav merkezine ve sınav gözetmenine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeterlik Sınavlarının gerçekleştirileceği tarihlerde Açık Öğretim Lisesi Dıştan Bitirme Sınavlarının da yapılacak olması, Yeterlik Sınav tarihlerinin bir hafta sonraya ertelenmesini zaruri kılmıştır. Bu durumda, 5 Aralık 2020 tarihinde yapılması öngörülen Üst Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları 12 Aralık 2020 tarihine, 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması öngörülen Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavları ise 13 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir.”

Bu ertelemeyle birlikte Yeterlik Sınavları için başvuru tarihlerinin de 20 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldığı da bildirildi. Bununla birlikte, başvuru yapmak isteyenlerin Online Randevu Sistemi üzerinden en geç 15 Kasım 2020 saat 23.59’a kadar randevu almaları gerektiği, sistemden randevu almayan kişilerin müracaatlarının kabul edilmeyeceği vurgulandı.