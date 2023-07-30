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Yeterlik Sınavları başladı

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Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavları, bu sabah saat 09.30’da başladı. Mahkemelerde IV. Derece Ambar Memuru yazılı sınavı da yapılıyor.
Yeterlik Sınavları başladı

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu tarafından yapılan açıklamada, 2023 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün 6.(1) maddesi gereğince yılda iki kez yapılması öngörülen Yeterlik Sınavları, Orta ve Alt olmak üzere iki düzeyde yapılmaya başlandı. Ayrıca, bugün mahkemelerde IV. Derece Ambar Memuru yazılı sınavının da yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre toplamda 4 bin 286 kişinin başvurduğu sınavlar bugün sabah saat 09.30’da Orta Düzey ile başlayıp saat 13.00’de Alt Düzey ve saat 16.00’da da IV. Derece Ambar Memuru yazılı sınavı ile devam edecek.

Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi olmak üzere üç okulda yapılacak tüm sınavların ardından sınav sonuçları khk.gov.ct.tr adresli web sayfasından duyurulacak.

Yapılan sınavlar sonrası khk.gov.ct.tr adresli web sayfasından açıklanacak sonuçların geçici sonuçlar olup, sonuçların üç iş günü itiraz süresi sonrasında yapılan tüm itirazların değerlendirilmesi ardından kesinleştirileceği belirtildi.

Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.

Sınav sonuçlarına Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.gov.ct.tr adresli web adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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