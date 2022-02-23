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Yeterlilik Sınavları Haftasonu Yapılıyor

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Yeterlilik Sınavları Haftasonu Yapılıyor
Yeterlilik Sınavları Haftasonu Yapılıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu, ocak ayında yapılması beklenen fakat seçim yasakları nedeniyle ertelenen yeterlik sınavlarının hafta sonu yapılacağını duyurdu.

Kamu Hizmeti Komisyonundan verilen bilgiye göre, erken Milletvekilliği Seçimlerinin yasa gereği 60 gün öncesi yani 26 Kasım 2021 tarihinde başlayıp yeni Bakanlar Kurulunun oluşmasıyla biten seçim yasaklarından sonra Kamu Hizmeti Komisyonu işe başladı.

21 Şubat’ta Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Bakanlar Kurulunun hemen ardından dün, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Personel Dairesine ait bazı münhal terfi kadrolarını doldurmaya yönelik yazılı sınavları gerçekleştirildi.

Ocak ayında yapılması beklenen fakat seçim yasakları nedeniyle Şubat sonuna sarkan Yeterlik Sınavları 26 ve 27 Şubat’ta yapılacak. 26 Şubat’ta Üst Düzey ve Alt Düzey Yeterlik Sınavları, ayrıca Sivil Havacılık Dairesi kadrolarından IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı mevkii yazılı sınavı, 27 Şubat’ta ise Orta Düzey ve Ortaokul Düzeyi Yeterlik sınavları ve Yabancı Dil (İngilizce) sınavı yapılacak.

Alt Düzey Yeterlik Sınavına 997 kişi, Orta Düzey Yeterlik Sınavına 1319 kişi, Üst Düzey Yeterlik Sınavına  444  kişi, Ortaokul Düzeyi Yeterlik Sınavına 29 kişi, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına 582 kişi ve IV. Derece Hava Trafik Kontrolörü mevkiine ise 14 kişi başvurdu, hafta sonu yapılacak sınavlara toplam 3 bin 385 kişi katılacak.

26 ve 27 Şubat’ta yapılması planlanan tüm yazılı sınavların sonuçları sınavların yapıldığı gün Kamu Hizmeti Komisyonunun khk.gov.ct.tr adresli resmi web sitesinde yayımlanacak.

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