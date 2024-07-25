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Yeterlilik sınavları, Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı hafta sonu yapılıyor

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Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Yeterlik Sınavları, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ve Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı hafta sonu yapılıyor.
Yeterlilik sınavları, Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı ve Yabancı Dil Sınavı hafta sonu yapılıyor

KHK’den yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü saat 09.30’da Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı; saat 14.00’te ise Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa Türk Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı yapılacak.

Pazar günü ise Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’nde saat 09.30’da Orta Düzey Yeterlik Sınavı; Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu,  Lefkoşa Türk Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde saat 13.30’da Alt Düzey Yeterlik Sınavı, saat 16.00’da Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda Üst Düzey Yeterlik Sınavı yapılacak.

 

Öğretmenliğe Ön Giriş Sınavı’na 2 bin 474, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı’na 1252, Üst Düzey Yeterlik Sınavına 183, Orta Düzey Yeterlik Sınavı’na 2 bin 120, Alt Düzey Yeterlik Sınavına 2 bin 438 olmak üzere toplam 8 bin 467 kişi sınavlara katılacak.

 

KHK tarafından yapılan açıklamada, katılımcılara dün sınav yeri ve saatini bildiren SMS atıldığı, “khk.gov.ct.tr” web sitesinde de aday numaraları ile çağrı yapıldığı kaydedildi.

 

Açıklamada, katılımcıların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağı ve sınava en geç 30 dakika kala sınav salonu önünde hazır olunması gerektiği belirtildi.

 

Geçici sınav sonuçlarının aynı gün içerisinde “khk.gov.ct.tr” adresli web sitesinden duyurulacağı, kesin sonuçların da üç iş günü boyunca alınacak itirazların değerlendirilmesi sonrası belirleneceği ifade edilerek,  başarılı adayların KHK Başkanlığı’ndan başarı belgelerini alabileceği bildirildi.

 

2023 Kamu Görevlileri ve Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü’nün 6.(1) maddesi gereğince Yeterlilik Sınavları yılda iki kez, 6.(4) maddesi gereğince Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı yılda bir kez yapılırken, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nün 5.(1) maddesi gereğince Öğretmenliğe Giriş Ön Sınavı’nın bu yıl ilki yapılıyor.

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