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Yetersiz Uyku Covid-19’a Yakalanma Riskini Artırıyor

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi.
Yetersiz Uyku Covid-19’a Yakalanma Riskini Artırıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz, uyku yetersizliğinin Covid-19 üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19’a yakalanma riskini artırdığını söyledi.

Pandemi sürecinde en çok etkilenen sistemlerden birinin uyku düzeni olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

“İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de Covid-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. Covid-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi.

Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü.”

Prof. Dr. Hikmet Yılmaz

UYKU BOZUKLUĞU OLANLARA ‘AŞI’ UYARISI

Prof. Dr. Yılmaz, uykuda solunum bozukluğu (uyku apnesi) ve horlaması olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun ölümcül sonuçlarının, normal popülasyona göre daha yüksek olduğunu kaydetti.

Uyku bozukluğu olan bireylerin Covid-19’a yakalandıklarında yoğun bakım ihtiyacı duymaları ya da akciğer tutumlarına bağlı öksürük oluşmasıyla ilgili bilgiler oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, “Uyku bozukluğu olan kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli çünkü istatiksel olarak uyku bozukluğu olan kişilerin Covid-19’a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık olduğunu gördük” dedi.

‘UYKUDA SALGILANAN HORMON BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR’

Uykusuzluğun hastanede kalma süresini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde uyku süresinin azalması, miktarının ve kalitesinin bozulması; özellikle derin uyku ve gece uykusu sırasında devreye giren yara iyileşme sürecimizi ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan bazı hormonların salgılanmasını bozuyor. Bunun sonucunda da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor.

Uykunun yara iyileşme sürecimizi hızlandırması bildiğimiz eski bilgiler. Daha önce bunun araştırması yapıldı. Yapılan pek çok çalışmada derin uyku ve gece uykusu sırasında salgılanan büyüme hormonunun yara iyileşmesine olumlu etkileri gözlemlendi. Daha sonraki süreç ise bu hormonun bağışıklık sistemini geliştirdiğini de gösterdi.

Bu nedenle iyi uyuyamadığımız bu dönemlerde grip ve nezle oluyoruz. Bu durum hastanede kalma süresini de olumsuz etkiliyor. Yetersiz uyku süreçlerinde komplikasyona yakalanma ya da hastanelere kalma sürelerimiz bu nedenle uzun sürebiliyor.” 

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