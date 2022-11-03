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Yetişkin insanlardaki kronik ağrı depresyon habercisi

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Bir araştırma, 40'lı yaşlarındaki insanların beşte ikisinden fazlasının bir tür kronik ağrıdan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı.
Yetişkin insanlardaki kronik ağrı depresyon habercisi

İngiltere’deki University College London’ın Sosyal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, 40’lı yaşlarında sürekli ağrı çeken insanların mutsuz olma, depresyon geliştirme ve yaşlandıkça işsiz kalma olasılıklarının daha yüksek olduğu keşfedildi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, bulgular ayrıca 44 yaşında çekilen kronik ağrının 51 yaşındaki çok şiddetli ağrıyla bağlantılı olduğunu ve hastaların yaşlandıkça Covid-19 gibi virüslere karşı daha savunmasız hale geleceğini gösteriyor.

Plos One dergisinde yayınlanan araştırma, İngiltere’de Mart 1958’de doğan ve 62 yaşına kadar takip edilen 12.000’den fazla kişiye dayanıyor.

YETİŞKİNLERİN %41’İ ETKİLENİYOR

Sağlık Vakfı tarafından finanse edilen çalışmaya göre, insanların yüzde 41’i 40’lı yaşlarının ortalarına geldiklerinde kronik ağrı çekiyor.

Araştırma hakkında konuşan uzmanlar, kronik ağrının oldukça kalıcı olduğunu ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde depresyon da dahil olmak üzere kötü zihinsel sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu ve ayrıca daha kötü genel sağlığa ve işsizliğe de yol açtığını gördüklerini söylediler.

Uzmanlar, “Araştırmamızın bu konuya ve geniş kapsamlı etkilerine ışık tutmasını ve politikacılar tarafından daha ciddiye alınmasını umuyoruz” dediler.

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