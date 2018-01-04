YETKİLERE “SÜREKLİ” MÜDAHALE GREV BAŞLATTI!!

4 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), sosyal sigorta müfettişlerinin, veznedar veya memur olarak çalıştırıldığı gerekçesiyle, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği müfettişlik biriminde tam gün grev başlattı. KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği önünde basına yaptığı açıklamada, aylardır yetkililerle görüşmeler yapmalarına rağmen sorunun çözülmediğini; yetkililerin son olarak, 2 Ocak itibarıyla bahse konu sosyal sigorta müfettişlerinin sadece yasada belirtilen görevlerini yapacağı sözü verdiğini ancak bu sözün de yerine getirilmemesi üzerine eyleme gitme kararı aldıklarını söyledi.

Müfettişlerin sadece Sosyal Sigortalar Dairesi Yasasında belirtilen görevleri yapmaya başlayana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Kaptan, “Bir tarafta Amme Hizmetleri Komisyonunun yetki ve sorumluluklarına müdahale ediliyor. Oradan yapılan atamalara Bakanlık içerisinde keyfi uygulamalarla yön verilmeye çalışılıyor. KTAMS bunu asla kabul edemez” ifadelerini kullandı.