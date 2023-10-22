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Yetkili Makamdan Alınan Müzik İzni Olmaksızın Müzik Yapma

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Yetkili Makamdan Alınan Müzik İzni Olmaksızın Müzik Yapma
Yetkili Makamdan Alınan Müzik İzni Olmaksızın Müzik Yapma

21.10.2023 tarihinde, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimler sonucu, bir restoranın müzik yayın izninin Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından üç hafta süre ile askıya alınmasına rağmen ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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