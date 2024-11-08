Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma

07 Kasım 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Lapta’da J.S. (54 yaşında, erkek) adlı şahsın aracında polis tarafından yapılan aramada, iki adet metal arama el dedektörü bulundu. Yetkili makamdan izin alınmaksızın ithal edilen ve izinsiz bir şekilde bulundurulan bu dedektörler, eski eser arama amacıyla kullanılabileceği şüphesiyle emare olarak el konuldu. Olay üzerine J.S. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu durum, ülke sınırları içinde eski eser arama ve metal dedektörlerinin kullanımına dair kuralların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. İzinsiz dedektör bulundurma ve ithalatla ilgili sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi.