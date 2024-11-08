  • BIST 9177.11
  • Altın 2970.873
  • Dolar 34.3531
  • Euro 37.0006
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHakan Fidan: Kıbrıs’ta iki halk ve devlet var

Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma

» »
Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma
Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma

Yetkili Makamdan İzinsiz Arama Dedektörü İthal Etme ve İzinsiz Eski Eser Arama Dedektörü Bulundurma

07 Kasım 2024 tarihinde, saat 18.30 sıralarında Lapta’da J.S. (54 yaşında, erkek) adlı şahsın aracında polis tarafından yapılan aramada, iki adet metal arama el dedektörü bulundu. Yetkili makamdan izin alınmaksızın ithal edilen ve izinsiz bir şekilde bulundurulan bu dedektörler, eski eser arama amacıyla kullanılabileceği şüphesiyle emare olarak el konuldu. Olay üzerine J.S. hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu durum, ülke sınırları içinde eski eser arama ve metal dedektörlerinin kullanımına dair kuralların önemini bir kez daha gündeme taşıdı. İzinsiz dedektör bulundurma ve ithalatla ilgili sıkı denetimlerin devam edeceği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt’ta hırsızlık: 4 tutuklu08 Kasım 2024 Cuma 12:04
  • 1871 sürücü kontrol edildi: 348 yasal işlem08 Kasım 2024 Cuma 11:57
  • Bankanın paralarını kumarda yemişler!08 Kasım 2024 Cuma 09:51
  • Mesarya Belediyesi’nden Yol Güvenliğine Büyük Adım...07 Kasım 2024 Perşembe 17:30
  • 13 araç trafikten men edildi07 Kasım 2024 Perşembe 16:50
  • Mağusalı öğretmen İlyas Yağlı Sevenlerini Yasa Boğdu07 Kasım 2024 Perşembe 16:26
  • Pazar ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor07 Kasım 2024 Perşembe 12:04
  • Euro ve Sterlin son bir ayın düşük seviyesinde07 Kasım 2024 Perşembe 12:04
  • Alkollü mama skandalı: 5 hemşire de teminatla serbest!07 Kasım 2024 Perşembe 12:03
  • TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı06 Kasım 2024 Çarşamba 11:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti