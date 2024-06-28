Yetkili Makamdan İzinsiz Döviz Bürosu Çalıştırmak

27.04.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, H.L.(K-40)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak döviz alım-satım işlemi yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
27.04.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde, H.L.(K-40)’nin yetkili makamdan izinsiz olarak döviz alım-satım işlemi yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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