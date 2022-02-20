Yetkili son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Burhan Yetkili için ilk olarak Lefkoşa Belediyesi binasında tören düzenlendi.

Yetkili’nin cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinde Lefkoşa Türk Belediyesi’nin eski başkanı Burhan Yetkili’nin vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.Tatar mesajında, “1990-1994 yılları arasında LTB Başkanı olarak görev yapan Burhan Yetkili’nin yaşama gözlerini yumduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Lefkoşa’ya büyük hizmetlerde bulunan müstesna insan Burhan Yetkili’ye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.Başbakan Faiz Sucuoğlu ise mesajında, “UBP’den 1990 Yılı’nda Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na seçilen, görevi süresince, Lefkoşa için unutulmaz çalışmalar yapmış, gerek siyasette gerek iş ve sosyal yaşamda çok sevilen Burhan Yetkili’nin vefatından büyük üzüntü duydum.Nur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Maneviyatı bizler için unutulmaz değerdedir.” ifadelerini kullandı.