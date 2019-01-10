'Yetkililerin' en kötü kabusu ': Yellow Vests", finansal protesto gösterileriyle bankaları tetiklemeyi umuyor

Sarı Yelek protestocuları ülke çapında koordineli olarak nakit para çekme ile bankacılık sistemini etkilemek istiyor.

Protestocular, banka hesaplarını Cumartesi günü boşaltmayı planlıyor, Fransız bankalarını baltalamak amacıyla mümkün olduğunca fazla para çekmeyi planlıyor. Plan, hükümeti hareketin Vatandaşların Referandum Girişimini benimsemeye zorlayarak , vatandaşların yeni yasalar önerme ve oy kullanmalarına izin verecek “ devleti yasal ve şiddetsiz korkutmak ” niyeti var.

İyi koordine edilmiş bir finansal eylem, bankaların her zaman ülke vatandaşlarının hesaplarında sahip olduğu fonların sadece bir kısmını elinde bulundurduğu için, Fransız bankacılık sistemini - ve euroyu genişleterek - dizlerine getirme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, çoğu banka ATM para çekme işlemlerini nispeten düşük bir miktarla sınırlandırmaktadır; bu da protestocuların bankaların geri kalan paralarını geri çekmek için sıraya girmeleri gerektiği anlamına gelmekte ve bu durum devlete para çekme konusunda kısıtlamalar getirme konusunda çok zaman tanımaktadır.

Mali gösteri, Başbakan Edouard Philippe’in “ yetkisiz protestolar ” konusundaki baskılarını önleme konusunda yeni bir yöntem, boksör Christophe Dettinger’ın beklenmedik bir görünümü de dahil olmak üzere silahlı kuvvet polisi ile şiddet içeren bir haftasonu olayından sonra bu hafta başlarında açıklandı . Philippe, bir sonraki protesto için 80.000 güvenlik kuvvetinin görevlendirileceğine söz verdi.

Hükümet, protestoculara, son iki aydır yaptıkları gibi sokaklarda gösteri yapmak yerine seslerini ulusal bir tartışmada duyurma çağrısında bulundu.