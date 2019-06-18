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Yetkin: Erdoğan'ın sözü İmamoğlu’nun kazanması ihtimalini bilinçaltında kabullendiğini gösteriyor

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Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez" sözlerinin Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanma ihtimalini "bilinçaltında kabullendiği anlamına geldiğini" yazdı
Yetkin: Erdoğan'ın sözü İmamoğlu’nun kazanması ihtimalini bilinçaltında kabullendiğini gösteriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun Ordu'ya yaptığı ziyarette valiye hakaret ettiği iddiasıyla ilgili olarak," Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" demişti. Yetkin bu açıklamayla ilgili kaleme aldığı yazıda, " (Erdoğan) İmamoğlu’nun sandıktan çıksa dahi koltuğa oturmasını engelleyebileceğini söyleyerek, bu cümleyi İmamoğlu’nun kazanmakta olduğu varsayımı üzerine inşa ettiğini gösteriyor" ifadelerine yer verdi. 

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 17 Haziran gecesi Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisinden özür dilemedikçe “böyle bir makama gelemez” demesine ilk tepki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi: “Oldu” dedi Kaftancıoğlu. 

Erdoğan’ın söylediğinin ne Anayasal temeli var, ne de çoğulcu demokrasilerin temeli olan “sandıktan çıkan yönetir, seçimle gelen seçimle gider” kitabında yeri. 

Yine de Erdoğan’ın bu sözleri üzerindeki perdeyi biraz kaldırıp satır arasında ne olduğunu görmeye çalışalım.

Erdoğan’ın “özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez” sözü, aslında İmamoğlu’nun İstanbul’da ikinci defa kazanması ihtimalini bilinçaltında kabullendiği anlamına geliyor. Adeta, İmamoğlu’nun sandıktan çıksa dahi koltuğa oturmasını engelleyebileceğini söyleyerek, bu cümleyi İmamoğlu’nun kazanmakta olduğu varsayımı üzerine inşa ettiğini gösteriyor. 

Ancak İmamoğlu (ya da Binali Yıldırım) seçildiği takdirde meşruiyetinin temeli Erdoğan’ın hoş görmesi değil, oylarını aldığı milyonlarca İstanbul seçmeni olacak. Mazbatayı da, tabii Erdoğan ve ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli yine engellemeye çalışmazlarsa Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alacak, Cumhurbaşkanlığından değil."

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