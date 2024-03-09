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Yetkisi olmadan dövme sildi... Müşterinin bileğinde 2'inci derece yanık var...

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Lefkoşa’da meydana gelen “Vahim Zarar, Tabibler Birliği Yasasına Aykırı Hareket ve İhmalkâr Eylemde Bulunmak” suçlarından tutuklanan zanlı A.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yetkisi olmadan dövme sildi... Müşterinin bileğinde 2'inci derece yanık var...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı.

Yavuz huzurda bulunan zanlı A.G'nin 2023 yılı Kasım ayı ve 04 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa’da Feride Hikmet Sokak Üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini yaptığı iş yerinde, müşteri olarak gelen G.A’nın sağ el bileği üzerinde bulunan dövmeyi silmek için tabip olmadığı ve yetkisi olmadığı halde hekim gibi Q-Switch marka laser cihazı ile işlem yaptığını ve tabipler birliği yasasına aykırı harekette bulunduğunu söyledi.

Polis akabinde yapılan işlem sonucunda adı edilenin sağ el bileği üzerinde 2. Derecede yanık oluşmasına ve vücut bütünlüğünün bozulmasına sebep olup vahim zarara uğratarak sorumlu olduğu bir makineden gelmesi muhtemel bir tehlikeye karşı gereken önleyici tedbirleri almayı ihmal ederek ihmalkâr eylemde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında tabipler birliğinden görüş alındığını ve söz konusu cihazı kullanma yetkisinin tabip olanlara verildiğini belirtti.

Polis memuru Yavuz ayrıca birlikten alınan bilgide söz konusu cihazların ülkeye gire bilmesi için kendilerinden onay alındığını ancak söz konusu cihazın yapılan kontrolünde kaydının bulunmadığını bu konunun da araştırılacağını mahkeme aktardı.

Polis aktarmış olduğu olgular ışında soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve araştırılması gereken hususlar olduğunu belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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