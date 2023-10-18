Yetkisiz İşletmeden Alkollü İçki Satışı: Hukuki İşlem Başlatıldı.

Girne'de Yasadışı Alkol Satışı: Restoran Ruhsatsız İçki Sunumuyla Hukuki İşlemle Karşı Karşıya

17 Ekim 2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne'de Polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri, beklenmedik bir hukuki durumu ortaya çıkardı. Eğlence mekanlarının kontrolleri sırasında, bir restoranın yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı ve izinsiz olarak alkollü içki sunumu yaptığı tespit edildi.

Bu şaşırtıcı tespit sonucunda, bahse konu işyeri işletmecisi K.O. (K-21) aleyhinde hukuki işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Yasalara aykırı alkollü içki satışı, ciddi sonuçlar doğurabilir ve yetkililer, bu tür ihlallerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini vurguluyorlar. Soruşturmanın gelişmeleri ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.