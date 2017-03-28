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YGS sonuçları bugün açıklanacak

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YGS sonuçları bugün açıklanacak
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları bugün açıklanıyor.Üniversiteye girişin ilk adımı olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı 12 Mart’ta yapıldı. Sonuçlar için adayların bekleyişi son bulacak.

YGS sonuçları “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.Sonuçların açıklanmasıyla ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvuru süreci başlayacak.Adaylar, LYS başvurularını 4-17 Nisan tarihleri arasında yapacak.

 

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