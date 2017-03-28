YGS sonuçları bugün açıklanacak

YGS sonuçları “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.Sonuçların açıklanmasıyla ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvuru süreci başlayacak.Adaylar, LYS başvurularını 4-17 Nisan tarihleri arasında yapacak.
YGS sonuçları “sonuc.osym.gov.tr” adresinden öğrenilebilecek.Sonuçların açıklanmasıyla ikinci basamak olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başvuru süreci başlayacak.Adaylar, LYS başvurularını 4-17 Nisan tarihleri arasında yapacak.
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