YGS'de 2 milyon aday için 350 bin kişi görev alacak

ÖSYM Başkanı Demir, 12 Mart Pazar günü yapılacak YGS'ye 2 milyon 265 bin 902 adayın başvuru yaptığını belirterek, sınavda 350 bin dolayında kişinin görev yapacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir, AA muhabirine yaklaşan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ilişkin yaptığı açıklamada, bu yılki sınava 2 milyon 265 bin 902 adayın başvuru yaptığını, sınavın 7 bin 646 binada yapılacağını söyledi.

Sınava girecek aday sayısının geçen yıla yakın olduğunu ifade eden Demir, "350 bin dolayında görevlimiz ile sınava hazır bir durumdayız. Şu anda sınava ilişkin bütün tedbirler alınmış olup herhangi bir eksiklik ya da aksaklığa yol açacak bir risk bulunmamaktadır. Dolayısıyla adaylarımız rahatlıkla sınavlara hazırlıklı bir şekilde gelsinler, ÖSYM olarak onlar için bütün tedbirleri almış durumdayız." diye konuştu.

Uyarı, sınav giriş belgelerinde de mevcut

Ömer Demir, geçmiş yıllarda sıklıkla karşılaşılan kural ihlallerinin, adayların yanlış salona girmesi ve bunun sonucunda salondaki adayların dikkatini dağıtması, sınav süresince salondan çıkmaması gerekirken sınav salonunu terk etmesi olduğunu, bu ihlaller nedeniyle adayların sınavının iptal edildiğini belirtti.

Sınavın saat 10.00'da başlayacağını ancak sınav bina girişlerinin saat 09.45'te sona ereceğini dile getiren Demir, "Adayların evlerinden vakitlice çıkıp sınav binalarının kapatılacağı 09.45'e kadar binalara girmeleri gerekiyor." uyarısı yaptı.

Adayların sınav giriş belgelerinde de konuya ilişkin yapılan değişikliğin vurgulandığını aktaran Demir, "Özellikle 15 dakika öncesinde sınav binası önünde girişlerin sonlandırılmasına ilişkin kuralı sınav giriş belgelerine de yansıttık. Giriş belgesinin çıktısını alınırken bilgisayar ekranında '09.45'te binaya girişin sonlanacağına' dair bir uyarı çıkacak. Adaylar, 'Evet bunu anladım' onayı verdiklerinde sınav giriş belgesini alabilecekler. Bu bilgiyi sınava giriş belgesinin üzerinde de belirttik." bilgisini paylaştı.

"Sınav görevlisinin kurallar için uyarma zorunluluğu yok"

Kural ihlallerinin tespiti için adayın sınav sırasında uyarılmasına gerek olmadığını da bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Bütün adaylar kuralları bilmek durumundadır. Görevlilerin adaylara gelip 'Şunu yapmalısın, yapmamalısın' şeklinde bir uyarı mecburiyeti bulunmamaktadır. Sınav salonlarında kurala aykırı davranışı olan bir kişiyi asayiş bozulmasın diye görevliler tartışma çıkarmamak, diğerlerinin dikkatini dağıtmamak için sadece tutanağa yazıyorlar.

Yani öncesinde uyarmak gibi bir mecburiyetleri yok. Bu nedenle 'Sınavda beni kimse uyarmadı.' şeklinde bir mazereti kabul etmiyoruz çünkü görevlinin kurallara uymaya ilişkin ilave bir uyarı mecburiyeti bulunmamaktadır, tüm uyarı ve kurallar ilgili sınav kılavuzunda ve resmi duyuralarımızda adaylara sınav öncesinde bildirilmiştir. Sadece sınavın ne zaman başlayacağı ve sınavın ne zaman bitirileceğine ilişkin görevlinin yapmak zorunda olduğu uyarılar var. Onun dışında sınav kurallarını tek tek anlatmak gibi bir yükümlülüğü yok. Bunu da özellikle belirtmek isterim."

Bu yılki YGS'nin geçen yılki sınav formatıyla aynı olduğunu da dile getiren Demir, "LYS'de açık uçlu soru olacak ama YGS'de herhangi bir değişik soru tipimiz yok." dedi.