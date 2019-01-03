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YHT kazasının ses kayıtları ortaya çıktı: İşte o görüşmeler

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YHT kazasının yeni ses kayıtları ortaya çıktı: "201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor"
YHT kazasının ses kayıtları ortaya çıktı: İşte o görüşmeler

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı kazaya dair DHA yeni bilgilere ulaştı.

Ajansa göre yürütülen soruşturmada aza öncesi makinistler ile hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kazanın ardından tutuklanan makas görevlisi O.Y. savcılıktaki ifadesinde “Hattı değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum” demişti.

Telsiz kayıtlarında kazanın hemen ardından, "201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor" diyen TCDD çalışanına diğer çalışan, "Yapma ya" diyerek cevap veriyor.

İşte o görüşmeler:

TCDD çalışanı 1: Hayırlı işler. Konya hareket Murat ben.

TCDD çalışanı 2: Hayırlı işler Murat Bey. 82201 (hızlı tren) drıve mi etti?

TCDD çalışanı 1: Yav bir kaza oldu deniyor da tam netleşmedi. ona şey yapıyorlar.Kılavuz makineyle herhalde eee karşı karşıya gelmişler daha tam arkadaşlar şaapıyorlar.

TCDD çalışanı 2: Tamam tamam hostesler söyledi de bizim de oradan haberimiz oldu. 

TCDD çalışanı 3 : Abi durum hakkında bilginiz var mı arkadaşlar ambulans istiyor ama nasıl yönlendirme yapabiliriz. 
Yer hakkında noktasal bilginiz var mı?

TCDD çalışanı 3: Bize söylenen Behiçbey Marşandiz’den sonra. 

TCDD çalışanı 4: Muhtemelen Behiçbey istasyonu içinde oldu olay. Ambulans istiyorlar siz yönlendirme yaptınız mı?

TCDD çalışanı 3: Gönderin, gönderin biz de buradan bildiririz 112'ye.

KAZANIN NEDENİ DAHA O AN BELLİYMİŞ

Kazanın neden yaşandığının aslında daha bu konuşmalar sırasında tespit edildiği de görülüyor. İşte o görüşme;

TCDD çalışanı 5: Durum nedir?

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orda karambol oldu daha her şey net belli değil. 201 (Hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken HAT 2'den geliyor.

TCDD çalışanı 5: Yapma yaa.

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte. 

TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey?

TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.

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