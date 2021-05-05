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Yığılmayı Önlemek İçin Yeni Düzenleme İskele'de Uygulamada

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Sağlık Bakanlığı önemli bir karara imza attı, aldığı kararı da Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelere iletti.
Yığılmayı Önlemek İçin Yeni Düzenleme İskele'de Uygulamada

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN ALINAN SEVKLE

PORTÖR + HIV VE GAITA TAHLİLERİ İSKELE TIP MERKEZİ’NDE YAPILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı önemli bir karara imza attı, aldığı kararı da Belediyeler Birliği aracılığıyla tüm belediyelere iletti. Özellikle belediyelerden aldıkları sevk kâğıtları ile devlet hastanelerine gönderilen; gıda maddesi üreten, satan ve barındıranlar, güzellik salonları çalışanları, berberler ile kuaförler, bundan böyle belediyelerden aldıkları sevklerle devlet hastanelerine değil, anlaşmalı laboratuvarlara yönlendirilecekler. Pandemi döneminde teması azaltmak ve yığılmaların önüne geçmek isteyen Sağlık Bakanlığı’nın bu kararı 3 Mayıs 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

 

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN SEVK KÂĞIDI ALANLARIN GAZİMAĞUSA’YA GİTMESİNE GEREK KALMAYACAK

İskele Belediyesi sınırları içerisinde, gıda maddesi üreten, satan, barındıran ve güzellik salonları, berberler, kuaförler gibi mesleklerde çalışan kişilerin, İskele Belediyesi Zabıta Birimi’nden aldıkları sevk doğrultusunda, portör + hiv ve gaita tahlillerini yaptırmak için gittikleri Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne bundan böyle gitmelerine gerek kalmayacak.

Üstelik ödemeler de sevk kâğıdının sağ alt kısmında bulunan QR Kodu sayesinde mobil telefon aracılığıyla kredi kartı üzerinden yapılabilecek.  

 

İSKELE BELEDİYESİ’NDEN ALINAN SEVKLE

PORTÖR + HIV VE GAITA TAHLİLERİ İSKELE TIP MERKEZİ’NDE YAPILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar uyarınca 3 Mayıs Pazartesi itibari ile devreye giren yeni sistem sayesinde hem devlet hastanelerindeki yığılmaların önüne geçilecek, hem de çalışanların işi kolaylaşacak. Daha önceleri İskele Belediyesi’nden aldıkları sevk doğrultusunda Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek portör + hiv ve gaita tahlillerini yaptıran söz konusu çalışanlar, bundan böyle aynı tahlilleri, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu İskele Tıp Merkezi’nde yapabilecekler.

Yeni kararla birlikte yalnızca çalışanların işi kolaylaşmayacak, belediyeler de çalışanların sağlık karnelerini, daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edebilecekler.

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