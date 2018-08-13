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Yiğit Bulut: Şimdi dövizden TL'ye dönme günü

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Döviz tahminlerinin tam tersi çıkmasıyla ünlü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut yine döviz tahmininde bulundu.
Yiğit Bulut: Şimdi dövizden TL'ye dönme günü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, son olarak 7.23'le rekor kıran dolar/TL kuruyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında "Şimdi dövizden TL'ye dönme günü" ifadesini kullandı. Bulut, sözlerine "Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini göreceğiz" diye devam etti.

Yiğit Bulut,  Star'da "‘Finansal 15 Temmuz' (2)" başlığıyla yayımlanan yazısında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaları, 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimine benzetti.

 

Sorunun dolar, ekonomi veya finansal olmadığını savunan Bulut, "Sorun onlara göre açık, diz çökertemedikleri Türkiye" ifadesini kullandı.

Bulut, şöyle devam etti:

"15 Temmuz fiziki işgal denemesinin yeni sürümü olan bu dalganın ilk amacı devlet-hükümet-halk arasında derin çatlaklar açmak, sivil itaatsizliği körüklemek, ülkemize olan inancımızı kırmak. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti son 1000 yılın en ağır saldırılarından biri altında! Sonuç; TL enstrümanlar tarihi alım fırsatı veriyor! Şimdi dövizden TL'ye dönüp Türk sermaye piyasalarına ve TL enstrümanlara sahip çıkma günü. Bu adımı atanların 12-48 ay içinde nasıl bir kazanç elde edeceğini hep birlikte göreceğiz. Gün birlik olma ve varlıklarımıza sahip çıkma günü. Bu dalga atlatılınca, bu finansal darbenin sahipleri ile kalıcı hesaplaşma da elbette başlayacak."

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