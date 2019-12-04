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Yiğitcan: “Birleşik kurul toplantısında belediye başkanlarımızın büyük ölçüde planı benimsediklerini gördük.”

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Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı için bugün gerçekleştirilen Birleşik Kurul toplantısında Belediye Başkanlarımızın büyük ölçüde planı benimsediklerini gördük.
Yiğitcan: “Birleşik kurul toplantısında belediye başkanlarımızın büyük ölçüde planı benimsediklerini gördük.”

Yiğitcan yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının planın son aşamasında bazı çekinceleri olduğunu ve bu yönde bazı değişiklik talepleri bulunduğunu Birleşik Kurul Başkanlığına dile getirdiklerini ve yazılı olarak bildirdiklerini kaydetti.

“ Aslında başından beri birlikte şekillendirdiğimiz imar planında evet noktasına çok yakın olduklarını söylediler.  Birleşik Kurul Takviminde öngörüldüğü üzere Planlama Makamı yapılan yazılı önerileri değerlendirilip uygun ve gerekli görülen düzenlemeleri yapıp 6 Aralık’a 2019 Cuma gününe kadar Birleşik Kurulu oluşturan yönetimlere sunacaktır” diyen Yiğitcan şöyle devam etti:

 “Bu bağlamda önümüzdeki 48 saatlik süreci verimli kullanabilme adına yarın  belediye başkanları ve teknik ekipleriyle yeniden bir araya geleceğiz ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’na Ülkesel Fizik Planı hedef ve ilkelerini, KTMMOB’ne bağlı meslek odaları ,üniversiteler ve diğer ilgili paydaşların hassasiyetlerini de dikkate alarak son şeklini vereceğiz.”

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