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Yiğitcan Bursa'da zirvede

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında gümüş madalya kazandı. 
Yiğitcan Bursa'da zirvede

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda KKTC Atletizm Federasyonu milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında gümüş madalya kazandı. 

Bu yıl 86'ncısı düzenlenen şampiyonada Hekimoğlu 200 metre branşında elde ettiği 20.19'luk derece ile ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 

Hekimoğlu 200 metrede elde ettiği bu derece ile kariyerinin en iyi ikinci 200 metre derecesini koşarken daha önce 20.15'lik dereceye imza atmıştı. Yeni derece aynı zamanda bu sezonun en iyi kişisel 200 metre derecesi oldu. 

Organizasyonun ilk gününde 100 metre branşında da yarışan Yiğitcan 10.62 ile dördüncü oldu. 

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