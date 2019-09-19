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Yiğitcan Doha'da koşacak...

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Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak.
Yiğitcan Doha'da koşacak...

Kıbrıslı Türk atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Atletizm Şampiyonası, Katar'ın başkenti Doha'da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak. Türkiye, şampiyonaya 20 atletle katılacak.

Kıbrıslı Türk Yiğitcan Hekimoğlu da 4x100 metre yarışında Türkiye adına koşacak. 2017 Londra'da iki madalya kazanan ay-yıldızlı takım, Doha'dan da madalyalar ve finaller bekliyor. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, olimpiyat öncesindeki şampiyonada yine tarih yazmak istediklerini belirterek, sporcuların hazırlıklarını tamamladığını ve gelecek haftayı sabırsızlıkla beklediklerini kaydetti.

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