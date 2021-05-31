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Yiğitcan Hekimoğlu’na ilk doz aşı yapıldı

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KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu’na yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.
Yiğitcan Hekimoğlu’na ilk doz aşı yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu’na yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Covid-19 aşısının ilk dozu yapıldı.

4-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na yer almak için geçtiğimiz hafta adadan ayrılan Yiğitcan, TC Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun işbirliğinde yapılmakta olan aşılanma programı kapsamında aşı oldu. Şu anda Bursa’da bulunan ve olimpik kadroda yer alan sprinter atlete Biontech aşısı yapıldı.

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