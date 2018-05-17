  • BIST 101.869
  • Altın 184,584
  • Dolar 4,4520
  • Euro 5,2520
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, mülteci hakları konusundaki yasal eksikliklerin giderilmesini istedi.
Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

Daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için sürdürülebilir sığınmacılık sisteminin ülkede hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yiğiter, hükümete, “gerekli çalışmaları yapın” çağrısında bulundu. BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında, 3 günde kıyılara 9 cansız bedenin vurduğunu anımsatarak, “Bu ibret verici bir durum. Dünyada yürütülen kirli savaşların bedelini suçsuz insanlar ödüyor” dedi.

Yiğiter, “Uluslararası insan hakları antlaşmasının mülteci hakları alanında emrettiği mekanizmalar ülkemizde de hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu. Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"‘Kâr daha fazla kâr’ hırsıyla yanıp tutuşan çok uluslu tekeller ve onların koruyucusu emperyalist güçler, yaşanan katliamların sorumlusudur. Ülkemizde mevcut mevzuat altında sığınma hakkı tanıyan veya sığınmacı / mülteci tanımı yapan herhangi bir yasa yok. Bu büyük bir eksiklik. Sığınma talebiyle gelen kişilerin can güvenliği olmayan yerlere geri gönderilmesi, veya cezalandırılması,  temel insan haklarına aykırıdır.  Yasal eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gerekli hukuki çalışmaların  yapılmasını talep ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Özersay İstanbul’a gidiyor17 Mayıs 2018 Perşembe 16:28
  • Zuhal Topal’ın eşi vatandaşlıktan çıkartıldı17 Mayıs 2018 Perşembe 15:42
  • Denktaş: “Özgürgün ile ilgili Atun soruşturma talep etti”17 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
  • “2018 Avrupa Günü Kutlaması” Cumartesi Selimiye Meydanı’nda17 Mayıs 2018 Perşembe 13:56
  • “4. Gençlik ve Spor Festivali” Cumartesi yapılıyor17 Mayıs 2018 Perşembe 12:49
  • Björnsson: “Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor“17 Mayıs 2018 Perşembe 12:01
  • Akıncı-Erhürman görüşmesinde dövizdeki artış ve ekonomik gelişmeler ele alındı17 Mayıs 2018 Perşembe 12:00
  • Akıncı-Erhürman haftalık olağan görüşmesi başladı17 Mayıs 2018 Perşembe 11:20
  • 17 Mayıs Organizasyon Komitesi Kapanış Etkinliğini Düzenliyor17 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.17 Mayıs 2018 Perşembe 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti