Yiğiter, mülteci hakları konusunda açıklama yaptı

Daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi için sürdürülebilir sığınmacılık sisteminin ülkede hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Yiğiter, hükümete, “gerekli çalışmaları yapın” çağrısında bulundu. BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında, 3 günde kıyılara 9 cansız bedenin vurduğunu anımsatarak, “Bu ibret verici bir durum. Dünyada yürütülen kirli savaşların bedelini suçsuz insanlar ödüyor” dedi.

Yiğiter, “Uluslararası insan hakları antlaşmasının mülteci hakları alanında emrettiği mekanizmalar ülkemizde de hayata geçirilmelidir” şeklinde konuştu. Hediye Yiğiter, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"‘Kâr daha fazla kâr’ hırsıyla yanıp tutuşan çok uluslu tekeller ve onların koruyucusu emperyalist güçler, yaşanan katliamların sorumlusudur. Ülkemizde mevcut mevzuat altında sığınma hakkı tanıyan veya sığınmacı / mülteci tanımı yapan herhangi bir yasa yok. Bu büyük bir eksiklik. Sığınma talebiyle gelen kişilerin can güvenliği olmayan yerlere geri gönderilmesi, veya cezalandırılması, temel insan haklarına aykırıdır. Yasal eksikliklerin bir an önce giderilmesi için gerekli hukuki çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.”