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Yiğiter: “Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır dileriz”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi sözcüsü Hediye Yiğiter, Turunçlu-Ulukışla arasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.
Yiğiter: “Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır dileriz”

Yiğiter konuyla ilgili yazılı açıklamasında; “Gün geçmiyor ki yeni bir kaza haberi ile ocaklara ateş düşmesin. Ne yazık ki 3 can daha kaybettik. 2 çocuğumuz da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır dileriz. Yoğun bakımdaki çocukların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz” dedi.

Geçmiş hükümetler dahil hiçbir hükümetin yol güvenliğini sağlayacak gerekli tedbirleri almadığını söyleyen Yiğiter, “Yolların alt yapısı bozuk, yeterli ışıklandırma ve bariyer yok.  Hem alt yapı eksikliğinin hem de sürücü dikkatsizliğinin neden olduğu kazalar yaşanıyor. Yaşanan kazada temel sorun bariyerlerin olmamasıdır. Eğer yolda bariyerler olsaydı ölümler yaşanmazdı” ifadelerini kullandı.

Polis kontrolünün artırılmasının, yolların alt yapısının çağdaş ülkelerdeki seviyeye getirilmesinin ve sürücülerin sıkı bir eğitim ve denetimden geçmesinin şart olduğunu ifade eden Yiğiter, “Trafik kazalarını en aza indirmenin yolu bu üç bacağın da eksiksiz uygulanmasından geçer” dedi.

Hükümet edenlerin yaşananların ardından üzgünüz açıklaması yapmasının abesle iştigal olduğunu söyleyen Yiğiter, “ Bir ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin üzgün olma lüksü yoktur, idare edenlerin görevi vatandaşının güvenliğini sağlayacak tedbirleri almaktır”  dedi.

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