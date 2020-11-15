Yiğitler Burcunda eylem başladı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nün;
Müdahalelere karşı mücadelemizi her zaman olduğu gibi yeniden sokağa taşıyoruz!
#PiknikDeğilMemleket
#NoPicnicOverPain
#BuMemleketBizim
Sloganıya duyurduğu eylem Yiğitler burcunda başladı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü’nün;
Müdahalelere karşı mücadelemizi her zaman olduğu gibi yeniden sokağa taşıyoruz!
#PiknikDeğilMemleket
#NoPicnicOverPain
#BuMemleketBizim
Sloganıya duyurduğu eylem Yiğitler burcunda başladı
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