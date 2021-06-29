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Yiğitler köyünde çöken kerpiç evin altında kalan anne ve kızın sağlık durumu iyi

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Yiğitler köyünde gece yarısı çöken kerpiçten yapılmış iki katlı evin ardından hazin bir manzara oluştu.
Yiğitler köyünde çöken kerpiç evin altında kalan anne ve kızın sağlık durumu iyi

Özsağlam ailesinden 3 kişinin yaşadığı evde göçük altında kalan Yiğitler köyü Muhtarı 70 yaşındaki Raşit Özsağlam hayatını kaybederken, eşi Hacer Özsağlam (65) ve kızı Müseret Özsağlam (34) yaralandı.

Gazimağusa Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından taburcu edilen anne ve kızın sağlık durumu iyi…

 

ARABA DA GÖÇÜK ALTINDA…

ÇÖKEN BİNA ETRAFINDA EMNİYET ŞERİDİ OLUŞTURULDU

İki katlı evin büyük bölümü tamamen çöktü. İki katlı evden geriye sağlam sadece evin giriş bölümü kaldı. Yola dökülen molozlar belediye ekibi tarafından temizlenerek yol açıldı. Çökmeyle birlikte evin önünden geçen telefon direği de zarar gördü. Ev sahibine ait salon araç da göçük altında kaldı. Polis ve belediye ekipleri, çöken binanın etrafında emniyet şeridi oluşturdu. Hastanedeki tedavisi tamamlanarak sabah saatlerinde çöken evine gelen Müseret Özsağlam, gözyaşlarına hakim olamadı.

 

BABA İKİNCİ KATTAYDI

Gece yarısı tahminen 00.30 sıralarında gürültüyle uyandığını ve ne olduğunu anlamadıklarını ve evin bir anda çöktüğünü kaydeden Müseret Özsağlam, alt katta annesi ile kendisinin yattığını, ikinci katta da babasının kaldığını belirtti.

 

“EVİN YIKILACAĞINA DAİR BELİRTİ GÖRMEDİK”

Annesi ile birlikte göçükten kendi çabalarıyla çıktıklarını, babasının ise köylülerin yardımıyla çıkarıldığını kaydeden Müseret Özsağlam, evin yıkılacağına dair önceden herhangi bir belirti görülmediğini, birkaç kez sıvaların döküldüğünü ve bunun üzerine tamiratını yaptırdıklarını söyledi. Kendisinin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Müseret Özsağlam, annesinin Çayönü’ndeki kardeşinin yanında olduğunu belirtti. 

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