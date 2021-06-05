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Yiğitler'de Önce Avludan Çaldı, Sonra da Hurdalıkta Sattı

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PGM açıkladı.
Yiğitler'de Önce Avludan Çaldı, Sonra da Hurdalıkta Sattı

PGM'den yapılan açıklama:

12.05.2021-04.06.2021 tarihleri arasında Yiğitler’de, Mustafa SOYKUT’a ait ikametgahının avlusu içerisinde bulunan garaj içerisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır tepsi, 1 adet bakır tencere kapağı, 1 adet demirden mamul terazi ve teraziye ait çeşitli kilogramdaki  4 adet terazi ağırlığı, bir adet demir  kantar, 1 adet tartı aleti ve 1 adet süt tartı aleti çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.D.(E-25) tutuklanmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, İ.D.’nin çalmış olduğu bakır kazan ve tepsileri Haspolat’da faaliyet gösteren hurda alım satımı yapan bir iş yerine 1100 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Meselede bağlantısı olduğu tespit edilen G.T.(E-25) aranmakta olup;soruşturma devam etmektedir.

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