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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Yıkılan apartmanın sorumlusu kaçmak isterken yakalandı...

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Son dakika haberi: Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.
Yıkılan apartmanın sorumlusu kaçmak isterken yakalandı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetten etkilenen illerin Cumhuriyet başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda Hatay’ın Belen ilçesinde yıkılan ve 20 kişinin öldüğü Kartopu Apartmanı sorumluları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Apartmanın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, hakkında yakalama kararı çıkmadan önce Tacikistan’a kaçtı.

Dalkılıç’ın pasaportundaki hareketliliği fark eden polis, şüphelinin Tacikistan’a gittiğini belirledi.

Bunun üzerine savcılık tarafından Dalkılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis, Tacikistan emniyet teşkilatı ile görüşerek şüphelinin uçaktan inmesine izin verilmemesini istedi.

Şüpheli Tacikistan polisi tarafından uçaktan indirilmedi ve aynı uçakla İstanbul’a geri gönderildi.

Dalkılıç, İstanbul Havalimanında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dalkılıç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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