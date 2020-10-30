Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen deprem, büyük panik yaşattı. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var'' dedi.