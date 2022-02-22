Yıkılan Surlar'da Güvenlik Önlemleri Alındı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Surlar hakkında açıklama yaptı

İşte açıklama!

Lefkoşa Tarihi Venedik surları'nın Cephane (Quirini) Burcu'nun Güney Doğu kısmında, yoğun yağışlar ve buna bağlı olarak topraktaki nem oranının artmasının yol açtığı çökme meydana gelmiştir.

Bakanlığımıza bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi teknik ekiplerince yerinde inceleme gerçekleştirilmiş, gerek yıkılan surun restorasyonu gerekse de güvenlik önlemleri alınmıştır.

Restorasyon konusunda projelendirme ve ihale süreçlerinin ardından, alandaki toprağın da kuruması ile birlikte gerekli restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde başalyacaktır.