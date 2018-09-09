Yıkıldım yıkılıyorum diyor ama aldıran yok

KKTC’de inanç turizmini geliştirmek yerine ibadet yerlerinin göz göre göre yıkılmasına seyirci kalındığı belirtiliyor.

KKTC’de inanç turizmini geliştirmek yerine ibadet yerlerinin göz göre göre yıkılmasına seyirci kalındığı belirtiliyor. İnanç turizminde önemli yer tutması beklenen tarihi değere haiz bazı kiliseler ve ibadet yerleri bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğu gözlemlendi.

Birçok köyde olduğu gibi Çayırova köyünde bulunan kilise yıkılmaya yüz tutarken, hem çevre kirliliğine hemde vatandaşlar için tehlike yaratıyor.

Hüseyin Cumaoğlu yapmış olduğu açıklamada, bir sorumlu arıyoruz. Köyümüzün tam girişinde tehlike arz eden bu dini yerin hangi makamın, hangi kurumun, hangi yetkilinin sorumluluğunda olduğunu öğrenirsek işlemlere oradan başlayacağız diyor.

Hüseyin Cumaoğlu açıklamasına devamla, dil, din, kültür renk ayırımına karşıyız. Ama maalesef bu dini yer artık köyümüze girer girmez önümüzde bir kabus gibi duruyor. Duvarları düşmüş, çatısı çökmüş her yanı tehlike arz eden bir durumdur ve bunun muhatabını da bulamıyoruz. Ya onarın yada birinin başına yıkılmadan tedbir alın. Çevre ve görüntü kirliliği yanında köyümüze ilk giren insan nerede ise terk edilmiş bir yere geldiğini sanır ifadesinde bulundu.