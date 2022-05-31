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Yılan sokan 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!

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Limasol'da 11 yaşındaki çocuk yılan sokması sebebiyle yoğun bakımda...
Yılan sokan 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda!

Güney Kıbrıs’ta 11 yaşındaki bir çocuk, zehirli yılan sokması sebebiyle hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’daki evinin avlusunda oyun oynayan 11 yaşındaki bir çocuğun, muhtemelen Kıbrıs’ta “Gufi” olarak bilinen zehirli yılan tarafından sokulduğu, çocuğun panzehir almasının ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü yazdı.

Haberde, Cumartesi günü meydana glen olayın ardından çocuğun durumunun iyiye gittiği aktarıldı.

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