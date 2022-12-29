Yılbaşı gecesi için beslenme önerileri

Uzman Diyetisyen Merve Öz ‘‘Yılbaşı gecesi yemekte ölçüyü kaçırmak hem sağlık sorunlarına hem de fazla kalori alımına yol açabilir’’ dedi ve sofrada dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Yılbaşı gecesi; sağlıklı seçimlerle birlikte porsiyon kontrolüne özen göstermek; ertesi gün de hafif beslenmek gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Merve Öz, ‘'Böylelikle yeni yıla daha keyifli ve enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz'' dedi ve önerilerini şöyle sıraladı…

Yılbaşı günü

Tüm gün normal rutininizde beslenin ve günü aç geçirmeyin. Sabah güne hafif kahvaltı ile başlayın. Öğle yemeğinde hafif bir sebze yemeği ve yoğurt yiyebilirsiniz. Öğle yemeği ile akşam yemeği arasında ara öğün yapın.1 porsiyon meyve ya da 1 su bardağı kefir ile ara öğün yapabilirsiniz.

Yılbaşı gecesi

Yemekte

Sindirimi zor olacağı ve midenizi rahatsız edeceği için çok yağlı ve bol soslu ana yemek tercih etmeyin. Fazla yememek için sofrada uzun süre kalmayın. Hazımsızlığa karşı yavaş yiyin ve yemekleri iyice çiğneyin. Beyine doyma sinyalinin 20 dakika sonra gittiği, 20 dakika ve 20 dakikadan daha uzun süren yemeklerin doygunluğu artıracağını unutmayın. Televizyon izlerken ya da telefonla ilgilenirken tüketilen yemeğin miktarını kontrol etmek zordur. Ayrıca odak yemekte olmadığı için yemeğin lezzeti konusunda da fikir edinmek zordur. Bu nedenle yemek sırasında sadece sohbet edin ya da müzik dinleyin. Karbonhidrat türevi yiyeceklerden seçim yaparak tüketin. Örneğin; masada hem pilav hem börek hem kısır varsa seçim yapın ya da hepsinden 2'şer kaşık alın. Ama mutlaka miktarı sınırlayın.

Yemekten sonra

Kan şekerinizin daha normal seyretmesi ve oluşacak mide sorunlarınızı, şişkinliğinizi en aza indirmek için ana yemekten sonra kuruyemiş, meyve ve tatlı için bir süre ara verin.Yiyecekleri tabağınıza aldığınızda daha bilinçli bir tüketim yapmış olacağınızdan kendinize tabak hazırlayıp, yiyeceğiniz miktarı sınırlayın. Şerbetli tatlılar yerine meyve ya da sütlü tatlılar tüketin. Tüm meyve çeşitlerinden yemek isterseniz mutlaka sevdiklerinizle paylaşın ve kalorinin paylaştıkça azalacağını unutmayın. Asitli ve bol şekerli içecekler yerine naneli, limonlu soda ya da şekersiz meyve kompostosu tüketerek bol kalorili içecekler yerine az kalorili içecekler tüketin. Su sıfır kalorili, en harika içecektir. Gece boyunca tüketmeyi unutmayın. Alkolün 1 gramının 7 kalori olduğunu unutmayın ve miktarını sınırlandırın. Alkol ciddi su kaybına neden olacağından en az içtiğiniz alkol miktarı kadar da su için.

Yılın ilk günü

Yeni yılın ilk günü midenizi rahatlatmak için sindirimi kolay olan hafif yiyecekleri tercih edin.

Özellikle alkol tükettiyseniz güne 1-2 bardak su içerek başlayın. Ödemini atıp vücudunu rahatlatmak isteyenler ise güne detoks suyu ile başlayabilir.

Detoks tarifi: Bir tutam maydanoz, bir tutam nane, bir tutam ıspanak, 1 adet salatalık, yarım limon suyu, yarım yeşil elma; önceden demlenmiş ve soğutulmuş 1 fincan kiraz sapı çayı ile smoothie yapılır.

Not: Eksik malzeme varsa olan malzemelerle tarif hazırlanabilir. Tarifin içindeki herhangi bir malzemeye karşı alerjiniz varsa ya da size dokunuyorsa; o malzeme olmadan tarif uygulanabilir.

Kızartma ve tuzlu yiyeceklerin kahvaltıda olmamasına özen gösterin. Hafif bir kahvaltı yapın. Kahvaltıda haşlanmış yumurta, peynir, zeytin ve bol yeşillik yiyebileceğiniz gibi yoğurt, yulaf ezmesi, elma, tarçın da yiyebilirsiniz. Özellikle yılbaşı akşamı alkol kullananlar, karaciğer sağlığını destekleyen avokadoya kahvaltılarında yer verebilir. Hem yeni yıla güzel bir başlangıç yapmak için hem de bir önceki gece aldığınız kalorileri yakmak için yılın ilk gününde kahvaltı sonrasında açık hava yürüyüşü yapmayı ihmal etmeyin. Gün içinde bol yeşillik ve sebze tüketin.

Melisa ve papatya gibi rahatlatıcı çaylar için. Gün boyunca su içmeyi de ihmal etmeyin.

Hindistan cevizli çikolata tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi (50 gram)

3 yemek kaşığı labne peyniri

1 tatlı kaşığı bal

6 parça yüzde 80 kakaolu bitter çikolata (40 gram)

Yapılışı: 1 su bardağı hindistan cevizini, 3 yemek kaşığı labne peynirini ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırarak bir süre buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkarınca istenilen şekli verin ve benmari usulü eritilen bitter çikolataya bulayın. Buzdolabında 1-2 saat bekletip, servis yapın.

Fırında hindi

Malzemeler:

1 baş soğan

1 havuç

1 bütün hindi

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Baharat (tuz, pulbiber,

karabiber, kekik..)

Su

Hazırlanışı:

Temiz bir tencereye soyduğumuz bütün soğanı, 4 parçaya böldüğümüz havucu ve yıkadığımız hindiyi koyun. Hindinin üzerini geçecek şekilde su ekleyerek hindi yumuşayana kadar pişirin. 1 kâsede yoğurt, sıvı yağ, salça ve baharatı çırparak sosu hazırlayın.

Haşlanan hindiyi fırın tepsisine koyarak sosu üzerine dökün.