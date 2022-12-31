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Yılbaşı gecesi için önemli uyarı: Uykudan 2 saat önce yemeyi sonlandırın

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Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala yılbaşı sofralarını süsleyecek birbirinden zengin menülerin hazırlıkları sürerken, uzmanlardan 2023 yılına sağlıklı başlamak için uyarılar geldi.
Yılbaşı gecesi için önemli uyarı: Uykudan 2 saat önce yemeyi sonlandırın

2023’e sayılı saatler kala kutlamalar için hazırlıklar sürerken, uzmanlardan yılbaşı sofrası uyarısı geldi. Yeni yılın ilk sabahına, dinlenmiş, dinç ve sağlıklı uyanmanın püf noktası, gün boyu aç kalmamaktan ve yılbaşı sofrası için seçtiğiniz menünün içeriğine dikkat etmekten geçiyor. Sağlıksız ve aşırı yemek tüketiminin yeni yıl için öncelikli dilek olan ‘sağlık’ için tehlike oluşturabiliyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Yeşildemir, "İyi bir kahvaltı yılbaşı yemeğini dengeleyeceği için güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Yumurta, beyaz peynir, zeytin, bol mevsim yeşillikleri ve tam buğday ekmeği ile sağlıklı bir kahvaltı tabağı hazırlanabilir. Öğle yemeğinde hafif ve düşük kalorili besinler tercih edilmelidir" dedi.

Çorbalar daha hızlı bir şekilde tokluk hissi oluşturuyor. Yeni yıl akşamı için uzmanlar da sebze çorbasıyla yılbaşı yemeğine başlanmasını öneriyor. “Öncelikle yılbaşında akşam yemeğine sebze çorbasıyla başlayabilirsiniz. Çorba tüketimi daha erken tokluk hissi oluşturacaktır. Daha sonrasında soğuk başlangıçlarda, kızartılarak yapılan şakşuka veya mayonezle yapılan Rus salatası gibi başlangıçlar yerine sebzelerle, yoğurtla, peynirle yapılan başlangıçların tercih edilmesini öneririm. Ana yemek için hindi iyi bir tercihtir. Çünkü hindi eti, iyi kalitede protein, B grubu vitaminler, fosfor ve demir açısından zengindir. Aynı zamanda kırmızı ete göre daha düşük yağ ve kolesterol içerir. Bu nedenle hindi tüketilebilir, öneriyoruz. Fakat hindi tüketmek istemeyenler için de tavuk eti veya balık etini öneriyoruz”

Peki ana yemeğin yanında ne tercih edilmeli? Genellikle herkes lezzetli ana yemeklerin yanına pirinç pİlavı yapmayı tercih ediyor. Ancak yeni yıl akşamında Türk mutfağının vazgeçilmezi pirinç pilavından uzak durmak gerekiyor. “Bizim olmazsa olmazımız, ana yemeğin yanında mevsim yeşilliklerinden hazırlanmış bir mevsim salatasının olması. Aynı zamanda karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası gibi kış sebzeleri de fırınlanarak veya haşlanarak ana yemeğin yanında servis edilebilir. Pirinç pilavı, iç pilav veya kestaneli pilav çok fazla tercih ediliyor. Ama biz pirinç pilavı yerine daha çok bulgur pilavının tercih edilmesini öneriyoruz. O da aynı şekilde kan şekerini daha yavaş yükselterek tokluk hissini arttıracaktır. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeğin kullanılmasını, tüketilmesini tercih ediyoruz”

Yılbaşı gecesi hamurlu veya şerbetli tatlılardan da uzak durulması gerekiyor. Gecenin devamında paketli atıştırmalıklar yerine kış meyveleri tüketilmesi, yemeğin yavaş ve iyi çiğnenerek yenmesi öneriliyor. “Şerbetli ya da hamurlu tatlılar yerine, sıklıkla meyve tatlılarının tüketilmesini tercih ediyoruz. Örneğin cevizli kabak tatlısı güzel bir alternatif olabilir. Kaymaksız ayva tatlısı güzel bir alternatif olabilir. Bunlar tüketilebilir veya bunlar tüketilmek istenmiyorsa sütlü tatlılar uygun olabilir. Akşam yemeğini tamamladınız.

Atıştırmalıklara geçmek için belli bir süre bırakmanız gerekiyor öncelikle. Bizim en iyi atıştırmalığımız meyveler ve kuru yemişlerdir. Cips gibi, çikolata gibi daha yağlı atıştırmalıkların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. Meyve en iyi atıştırmalığımız bizim. Kış meyveleri olan nar, portakal, mandalina, iki porsiyonu geçmeyecek şekilde tüketilebilir. Kuruyemişler ise en fazla bir avuç kadar tüketilmelidir. Kavrulmuş, soslu ya da tuzlu kuruyemişler yerine, çiğ ve taze olanlar tercih edilmelidir. Daha sağlıklı olacaktır.”

İÇKİLERDE DÜŞÜK ALKOLLÜLER TERCİH EDİLMELİ Yılbaşı sofraları için en önemli uyarı ise alkollü içecekler üzerine oldu. 1 gram yağın 9 kalori, 1 gram alkolün ise 7 kalori olduğuna dikkat çeken Dr. Özge Yeşildemir, “Bu da alkol tüketildiğinde neredeyse yağ kadar kalori alınması anlamına gelir. Bu nedenle, alkol tüketiminden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. İçecek olarak biz daha sıklıkla taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekleri öneriyoruz. Fakat yılbaşı gecesinde alkollü içecek tüketimi de oluyor. Elbette sağlık açısından alkollü içeceklerin tüketimini önermiyoruz. Ama tüketilecekse de alkol oranı düşük olanlar tüketilebilir” dedi.

Uzmanlar tarafından yılbaşı yemeğinin uykudan en az 2 saat önce sonlandırılması gerektiği öneriliyor. Bunun dışınsa yeni yılın ilk gününde de beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni yılın ilk gününe ise hafif bir kahvaltı ve egzersizle başlanmanız öneriliyor. “Akşam yemeği ve atıştırmalıklardan sonra, yatmadan 2 saat önce de yemeği tamamen sonlandırıyoruz. Ertesi gün de yılbaşının ilk gününde de sağlıklı ve zinde yeni yıla başlamak için hafif bir kahvaltı yapmanızı öneririz. Örneğin hafif bir tost, yanında bol yeşillikler yenilebilir. Veya meyve, yoğurt ve yulaf ezmesinden hazırladığınız bir tabakla güne başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bir gün öncesinden çok fazla alkol tüketilmişse fiziksel aktivite miktarı da artırılabilir”

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