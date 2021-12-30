Yılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

‘Yılbaşı gecesi geç saatlere kadar kontrolsüz yiyip içmek ertesi gün baş ağrısı, halsizlik ve ödem gibi sorunlara yol açabilir’ diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak, sağlıklı beslenme konusunda ipuçları verdi…

Yeni yıla zinde ve keyifli bir başlangıç yapmak için yılbaşı gecesi sağlıklı ve ölçülü beslenmek şart… Peki hangi gıdalara öncelik verelim? Neler yiyip, nelerden uzak duralım? İşte Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Tuba Günebak'ın bu sorulara yanıtı…

Dr. Tuba Günebak

SOFRAYA AÇ OTURMAYIN

Araştırmalar diyor ki; bir yemek masasında ne kadar çok ikramlık varsa, tüketilen besin miktarı da o kadar artar. Yılbaşı gecesi davet edildiğiniz yere gitmeden önce (kendi evinizde de olsa aynısı geçerli) bir sağlıklı ara öğün yaparak gidin ki, akşam yemeği için sofraya oturduğunuzda kan şekeriniz düşük, iştahınız açık olmasın. Mesela bir ince dilim tam tahıllı ekmek üzerine şekersiz yer fıstığı ezmesi sürüp tüketebilirsiniz ya da 1 kase yoğurt ile 1-2 yemek kaşığı sade yulaf ezmesi ve meyve karıştırarak yiyebilirsiniz ya da 1 kase çorba içebilirsiniz.

ÖNCELİĞİNİZ ÇORBA VE SALATA OLSUN

Yemek daveti süresince; aldığınız kalori miktarını kontrol edebilmek için kremalı ve kızartma olan yiyecekleri tercih etmeyin. Öğüne çorba ve salata ile başlayın. Beyinde açlık merkezi uyarıldıktan sonra tokluk merkezinin uyarılması için geçen süre tam 20 dakikadır. Bu 20 dakikada ne kadar besin tüketirseniz, o kadar besinle doydum zannedersiniz. Öğüne çorba ve salata ile başlamak bu süreyi etkin kullanmanızı kolaylaştırır.

ZEYTİNYAĞLI VE LİMONLU SU İÇİN

Yılbaşı gecesinin ertesi günü en az 10 su bardağı su ve güne 1 su bardağı ılık suya bir yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekleyip içmenizi öneririm.

GÜNDÜZ İLE GECEYİ DENGELEYİN

Yılbaşı yemeği ile gündüzden denge kurabilirsiniz. Mesela akşam menüsünde etli bir ürün varsa öğle öğününde zeytinyağlı sebze tercih edin. Akşam yemeğinde kızartılmış olan değil ızgara ya da fırında pişirilmiş etleri tüketmenizi öneririm. Yaprak sarma yiyebilmek için gündüz öğünlerinde ekmek haklarınızdan fedakarlık edin. 1 orta dilim pasta için beslenme programınızdan 2 dilim ekmek, 1 meyve, yarım su bardağı süt ve 1 adet ceviz çıkartın. Alkollü içecek tercih etmeniz halinde dengeli tüketim içinde olmanızı, tatlılarda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları seçmenizi, gazlı içecekler ve hazır meyve suları yerine doğal maden suyu içmenizi öneririm.

ERTESİ GÜNE EGZERSİZ EKLEYİN

“Ben yılbaşı gecesinde özgür olmak ve ertesi gün dengelemek istiyorum” diyorsanız, ertesi güne egzersiz eklemenizi öneririm. Yılbaşı gecesi tükettiğiniz besinlerden aldığınız enerjiyi yani kaloriyi yaktığınız takdirde sorun kalmadı demektir. Bunun için; bir kase sütlü tatlıdan aldığınız kaloriyi yakmak için 67 dakika, bir büyük dilim baklava için 53 dakika, bir iri dilim cheesecake için 111 dakika, bir porsiyon döner için 90 dakika yürümeniz gerekir.