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Yılbaşı Hediyeleriniz Umutlara Dönüşsün

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek vermek için yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir.
Yılbaşı Hediyeleriniz Umutlara Dönüşsün

Yılbaşı Hediyeleriniz Umutlara Dönüşsün

 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek vermek için yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir.

 

Vakıf, yeni yıl yaklaşırken ürettiği yeni hediye seçenekleriyle hem bağış severlere güzel seçenekler sunmayı hem de satışlardan elde ettiği gelirlerle kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine daha çok yardım edebilmeyi hedeflemektedir. Bu yıl, 4 yeni bardak görseli, 3 yeni yılbaşı kutlama kartı ve yeni tasarım gümüş bileziklerini satışa sunan Kemal Saraçoğlu Vakfı muhteşem hediye seçenekleri ile bağış severleri hediyelerini vakıftan alarak kanserle mücadeleye destek vermeye çağırmaktadır. Ürünlerin fiyatlandırması ise; Kupa bardak adet ederi 50TL, Bez Çanta adet ederi 25TL, Termos adet ederi 30TL, Defter adet ederi 10TL, Yeni Yılbaşı kartlarının adet ederi 10TL, Gümüş Bilezik adet ederi 350TL, Gümüş Kolye ve Gümüş Yüzük adet ederi 200TL olarak yayınlanmıştır.

 

Bu ürünlere ek olarak vakıf bu sene Caramel Çikolata sponsorluğunda “Bir Yudum Umut İçin” sloganlı kupa bardağına çikolatalı seçeneğini ekleyerek bağış severleri için yılbaşı coşkusunu daha da tatlı hale getirmeyi hedeflemiştir. Çikolatalı bardak 80TL’den satışa sunulmuştur.

 

Vakıf yetkilileri hediye seçeneklerinin gerek Kemal Saraçoğlu Vakfı binasından gerekse online alışveriş sitesi Nesdersan.com’dan temin edilebileceğinin altını çizmişlerdir.  

 

Vakfın satışa sunduğu tüm ürünlerle ve satış noktaları ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabilmektedir.

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