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Yılbaşı hindisini sağlıklı pişirmenin püf noktası

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Yılbaşı hindisini sağlıklı pişirmenin püf noktası
Yılbaşı geceleri tüketilen besinlerin sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, yeni yıla hem sağlıklı hem de keyifle girmek isteyenlerin sofralarını sağlıkla süsleyebileceklerini söylüyor.

Birçok insan için yılbaşı gecesi denince akla yeni yıl sofrası, çeşit çeşit içecek, tatlı, tuzlu ve bol bol kuruyemiş tüketmek geliyor. Yeni yıla hem sağlıklı hem de keyifle girmek isteyenlere öneride bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Bu sofrada; bağışıklık kalkanı sarımsak, düşük yağlı protein deposu hindi, yanında C vitamini depoları portakal ve limon ile birleşen kompleks karbonhidrat deposu iç pilav, karabuğday ve kinoa olabilir” dedi. 

Özdemir, yılbaşı sofralarını süsleyecek sağlıklı “yılbaşı hindisi” ve “kestaneli iç pilav” tarifini paylaştı:

Yılbaşı Hindisi Tarifi

Malzemeler:
3-4 kg hindi,
2 parmak kalınlığında parmesan rendesi,
3 yemek kaşığı zeytinyağı,
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber,
2 diş sarımsak,
1 tatlı kaşığı kuru fesleğen,
1 tatlı kaşığı kekik,
1 tatlı kaşığı karabiber,
1/ 2 limon + kabukları,
1 adet portakal (kabukları ile beraber). 

Hindiyi derin bir kâsede soslayın ve 1 saat bekletin. Limon ve portakalı kabuklarıyla dilimleyip hindinin içine atın. Hindiyi fırın poşetine alın ve poşeti kapatıp üzerine bıçakla delikler açın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 1,5 saat pişirin. Sonrasında ısıyı düşürüp pişirmeye devam edin (50 dk). Özel pilavı ile servis edilebilir. 

Kestaneli Chialı İç Pilav

Malzemeler:

1 adet orta boy kuru soğan, 
1 yemek kaşığı chia tohumu,
1 yemek kaşığı yulaf kepeği,
3 parmak kadar beyaz peynir,
2 su bardağı pirinç,
3 kaşık haşlanmış kinoa,
2 kaşık karabuğday,
1 tatlı kaşığı kuru nane
Tarçın,
Yenibahar,
1 paket kuş üzümü,
1 paket dolmalık fıstık,
3 dal dereotu,
Tuz,
Karabiber,
1 su bardağı pişmiş kestane. 

Yapılışı:

Malzemeleri kavurup üzerini geçecek kadar su ekleyin. Pilav piştikten sonra dinlenmeye bırakın.

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