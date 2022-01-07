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Yılbaşı İkramiyesi, Talihlisine Teslim Edildi

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Yılbaşı İkramiyesi, Talihlisine Teslim Edildi
Yılbaşı İkramiyesi, Talihlisine Teslim Edildi

Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık 2021 tarihli “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yılbaşı Özel” çekilişinde 2 milyon 500 TL’lik rekor ikramiyenin ismini vermek istemeyen, Gazimağusa kazasına bağlı bir köyde yaşayan vatandaş tarafından bugün alındığı bildirildi.

“041388” numaralı büyük ikramiye bileti, Lefkoşa bayilerinden Altan Paşa tarafından satılan bilete isabet etmişti.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, ikramiyeyi talihliye teslim ederken yaptığı konuşmada, kazananı tebrik ederek, sağlıklı günlerde kullanması temenni etti.

15 VE 30 OCAK ÇEKİLİŞLERİ ÇIKANA KADAR

Bir sonraki çekilişlerin 15 ve 30 Ocak tarihlerinde yapılacağı belirtilen açıklamada, 500 bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği ve biletlerin satışta olduğu yinelendi.

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