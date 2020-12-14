Yılbaşı kutlamaları da yasaklandı!

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının Uygulanmasına Karar Vermiştir.
15 Aralık 2020 tarihinden 01 Ocak 2021 tarihine kadar (her iki tarih dahil) restoranlarda ve otellerde yapılacak olan yılbaşı kutlamalarının/ eğlencelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.
- Sokakta yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetleri 01 Ocak 2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.
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