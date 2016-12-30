Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı!

Yılbaşı öncesinde sahte içki konusunda uyarılarda bulunan UKÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özdemir "alkol alırken şişesine dikkat edilmeli" dedi...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özdemir yılbaşı öncesinde sahte içki konusunda uyarılarda bulundu.

“Alkollü üçkilere metil alkol karıştırarak sahte içki elde ediyorlar”

İçki fiyatlarındaki artışın sahtekarların sahte içki hazırlamalarına ve satışa sunmasına da neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Osman Özdemir, sahtecilerin ucuzluğu nedeniyle metil alkolü (Metanol) alkollü içkilere, özellikle rakı ve votkaya katarak ucuz içki ürettiklerini aktardı.

Sahte içkinin içerdiği metanol nedeniyle insanlar tarafından içildiğinde kişinin etanol ile metanolü aldığını ifade eden Özdemir, etanol ve metanolün aynı enzim tarafından yıkılması ve enzimlerin etanole afiniteleri fazla olması nedeniyle önce etanolün daha sonra metanolün yıkıldığını kaydetti. Prof. Dr. Osman Özdemir, yıkım ürünlerinin etanolün yıkım ürünleri gibi masum olmadığının altını çizerek, “Metanolün yıkımından oluşan formik asit ve formaldehid öncelikle formik asite bağlı asidoz, formaldehide bağlı görme bozukluluğu, körlük ile huzursuzluk ve deliryum gelişir. 15 ml’si körlük yaparken 70-100 ml’si ölüme neden olur.” dedi.

“Alkol alırken şişesine dikkat edilmeli”

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özdemir alkol alırken şişesine dikkat edilmesi ve içkinin çok ucuz satıldığı yerlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Sahte içki kullanımının tedavisi ile ilgili bilgiler de paylaşan Özdemir, metanol zehirlenmesinin tedavisi için antidot olarak Fomepizol kullanıldığını söyledi. Fomepizolün metanolün toksik ürünlere yıkılmasını önleyerek etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Osman Özdemir, alternatif olarak öncelikle sodyum bikarbonat çözeltisinin infüze edilerek asidozun düzeltildiğini dile getirdi. UKÜ Öğretim Üyesi Özdemir, “Etil alkol verilerek metanole göre enzime daha yakın ilişkiye girerek metanolün yıkım ürünlerinin oluşması engelenebilir. Periton diyalizi yaparak metanol ve metabolitlerinin atılımı hızlandırılır.” dedi.