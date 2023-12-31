Yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 5 Milyon TL'lik büyük ikramiye "103716" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Hüseyin Dağ tarafından satıldı.
15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.000.000 TL olacak. Bilet fiyatı 100 TL olarak, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
RESMI SİTEMIZDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.
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