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Yılbaşına sokakta giren Çin'de 8 ay sonra koronavirüs hortladı!

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Çin Mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirdi.
Yılbaşına sokakta giren Çin'de 8 ay sonra koronavirüs hortladı!

Salgının ilan edildiği ilk ülke Çin'de mayıs ayından bu yana ilk kez koronavirüs kaynaklı ölüm bildirildi. Aldığı önlemlere ve test yoluyla salgını büyük ölçüde kontrol altına aldığı belirtilen ülkede 138 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Bunun Mart'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu ifade edildi.

DSÖ uzmanları bugün gelecek

Dünya Sağlıık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan bir heyetin, virüsün kaynağını araştırmak üzere bugün Çin'e gelmesi bekleniyor.

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