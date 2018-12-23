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Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?

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Yeni yıl öncesinde eğlence mekanları hazırlıklarına devam ederken, hangi sanatçının nerede sahne alacağı ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. Posta'da yer alan habere göre en yüksek ve en düşük ücret alacak isimler belli oldu.
Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?

Yeni yıl öncesinde eğlence mekanları hazırlıklarına devam ederken, hangi sanatçının nerede sahne alacağı ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. Posta'da yer alan habere göre en yüksek ve en düşük ücret alacak isimler belli oldu.

Yılbaşı için hazırlıklar devam ederken, sanatçıların nerede sahne alacağı ve ne kadar ücret alacağı belli oldu. 

Posta'da yer alan habere göre; 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti Hadise alacak.

Hadise - Türkmenistan, 460 bin TL

Kenan Doğulu - Antalya, 400 bin TL

Bülent Ersoy - Antalya, 350 bin TL

Yıldız Tilbe - Bursa, 350 bin TL

Sibel Can - Kıbrıs, 350 bin TL

Gülşen - Kıbrıs, 300 bin TL

Demet Akalın - Antalya, 250 bin TL

Serdar Ortaç - Kıbrıs, 250 bin TL

Linet - Kıbrıs, 250 bin TL

Şevval Sam - İstanbul, 200 bin TL

Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs, 110 bin TL

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