Yılbaşında hangi sanatçı ne kadar kazanacak?

Yeni yıl öncesinde eğlence mekanları hazırlıklarına devam ederken, hangi sanatçının nerede sahne alacağı ve alacağı ücretler ortaya çıkmaya başladı. Posta'da yer alan habere göre en yüksek ve en düşük ücret alacak isimler belli oldu.
Yılbaşı için hazırlıklar devam ederken, sanatçıların nerede sahne alacağı ve ne kadar ücret alacağı belli oldu.
Posta'da yer alan habere göre; 31 Aralık'ta konser verecek ünlüler arasında en yüksek ücreti Hadise alacak.
Hadise - Türkmenistan, 460 bin TL
Kenan Doğulu - Antalya, 400 bin TL
Bülent Ersoy - Antalya, 350 bin TL
Yıldız Tilbe - Bursa, 350 bin TL
Sibel Can - Kıbrıs, 350 bin TL
Gülşen - Kıbrıs, 300 bin TL
Demet Akalın - Antalya, 250 bin TL
Serdar Ortaç - Kıbrıs, 250 bin TL
Linet - Kıbrıs, 250 bin TL
Şevval Sam - İstanbul, 200 bin TL
Aşkın Nur Yengi - Kıbrıs, 110 bin TL
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