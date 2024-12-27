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Yılbaşında hava nasıl olacak?

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Yeni yıl haftası parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Yılbaşında hava nasıl olacak?

Yeni yıl haftası parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, dünden yeni yılın ilk gününe kadarki yedi günlük sürede bölge, genellikle alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; yarın ve pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu; pazartesi ve salı parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, 1 Ocak Çarşamba ise az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle 15-18 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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