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Yılbaşında hazırlanan kutlama yemekleri evcil hayvanları zehirleyebilir

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ABD'li uzman, yeni yıl kutlamasının faciayla sonuçlanmaması için acil servis deneyimlerini aktarıyor
Yılbaşında hazırlanan kutlama yemekleri evcil hayvanları zehirleyebilir

Yılbaşı akşamı yaklaşırken aileler ve dostlar bir araya gelme ve kutlama yemekleri hazırlama planları yapıyor.

Ancak evcil hayvanların bu yemeklerden gizlice yemesi veya sahiplerinin onlara da bu yemeklerden vermesi durumunda yeni yıl kutlaması faciayla sonuçlanabilir.

ABD'deki Oklahoma Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Doç. Dr. Leticia Fanucchi, kutlama yiyeceklerinin evcil hayvanlara zarar verebileceğini ve hatta zehirleyebileceğini söylüyor.

Fanucchi, The Conversation'da yayımladığı yazıda yılbaşı tatillerinde veterinerlik fakültelerinin acil servislerinde en sık rastladıkları vakalardan bahsetti.

Bilim insanı, "böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini" de madde madde sıraladı.

Yağlı gıdaların riskleri

En popüler yılbaşı yemekleri arasında yer alan hindi yemekleri çoğu köpek ve kediyi de cezbediyor.

Ancak hindi derisindeki yağ ve yemeğe eşlik eden sos ve tereyağı gibi gıdaların fazla tüketimi iki evcil hayvan için de tehlikeli olabilir. Bu hayvanlarda pankreas iltihabı görebilir.

Fanucchi, "İltihap tedavi edilmezse böbrekler ve karaciğer gibi diğer organ sistemleri etkilenebilir ve bu durum kanın pıhtılaşmasına sebep olabilir" dedi.

Pankreatit adı verilen bu rahatsızlığın en yaygın semptomlarının kusma ve ishal olduğunu söyleyen bilim insanı şöyle ekledi:

Pankreatitten şüphelenilen evcil hayvanlar, en yakın hayvan hastanesine götürülmeli.

Soğan ve ekmek

Kutlama yemeklerinde kullanılan pek çok diğer malzemeye de dikkat etmekte fayda var. Örneğin pırasa, sarımsak ve soğan gibi allium bitkileri insanlar için sağlıklı olabilir. Ancak bunlar kedi ve köpek için zehirli.

Fanucchi, "Yutulması halinde hemolitik anemiye, yani kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilirler" diye yazdı:

Normalde yuttuktan birkaç gün sonra ortaya çıkan hemolitik anemi belirtileri kusma, ishal, uyuşukluk ve sarılığı içerir.

Evcil hayvanlarda hemolitik anemiyi tedavi etmek için veteriner hekimler, kan naklinin gerekli olup olmadığını belirlemek için kan testleri yapıyor.

Ekmek gibi mayalı yiyecekler de evcil hayvanlardan uzak tutması gereken başlıca gıdalardan. Bu yiyeceklerdeki maya, bir evcil hayvanın midesinde toksik seviyelerde etanol üretebilir.

Etanol zehirlenmesi kan şekerinde ani düşüşe, solunum zorluğuna, nöbetlere ve kalp durmasına neden olabilir. Bu duruma metabolik asidoz adı veriliyor.

"Genelde evcil hayvan sahipleri metabolik asidozdan çok geç olana kadar şüphelenmez. Çünkü çok az dışavuran semptomu vardır" diyen bilim insanı, şöyle ekledi:

Bu yüzden evcil hayvanınızın pişmiş veya çiğ maya hamurunu yutmuş olma ihtimali varsa, onu hemen bir veteriner acil servisine götürün.

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