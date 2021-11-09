Yılbaşında Kıbrıs'a ünlü akını olacak.. En fazla ücret ise Özcan Deniz’e ait…

Ebru Gündeş’ten Hadise’ye, Gülşen’den Yıldız Tilbe’ye birçok ünlü şarkıcı, 2022’ye girerken sahne alacakları mekanlarla 1 milyon liraya yakın anlaşma yaptı. En fazla ücret ise Özcan Deniz’e ait…

2022 için geri sayım başladı.

Konserler ve TV programları, yılbaşına özel hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılı evinde geçirenlerin ilk tercihi konserler olacak gibi…

Şimdiden rezervasyonlar başladı bile.

CEPLERİ YAKACAK

Pandemi nedeniyle 2021’i es geçen şarkıcılar, bu yılı fırsata çevirmek istiyor.

Öyle ki, bu yılbaşı fiyatlar ikiye katlandı. Ücretler, dinlemeye gidenlerin de cebini yakacağa benziyor.

ÖZCAN DENİZ 1 MİLYONA ANLAŞTI

1 milyonluk imza ile yılbaşı gecesi en çok kazanacak isim Özcan Deniz olacak.

Deniz, Kıbrıs’ta sahne alacak ve onu dinlemeye giden 2 kişinin konaklama dahil 20 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

İşte ünlü isimlerin sahne ücretleri

Özcan Deniz – Kıbrıs (1 Milyon TL)

Ebru Gündeş – Kıbrıs (900 Bin TL)

Serkan Kaya – Kıbrıs (700 Bin TL)

Aşkın Nur Yengi – Kıbrıs (400 Bin TL)

Serdar Ortaç – Kıbrıs (350 Bin TL)

Deniz Seki – Kıbrıs (250 Bin TL)

Ebru Yaşar – Kıbrıs (300 Bin TL)

Funda Arar – Kıbrıs (700 Bin TL)

Hadise – Kıbrıs (900 Bin TL)

Dansöz Didem – Kıbrıs (100 Bin TL)