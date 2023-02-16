Yılda 42 çocuk kansere yakalanıyor!

Haravgi gazetesi “Elpida” Kurumu Başkanı Loizos Loizu’nun 15 Şubat Dünya Çocuk Kanseri günü dolayısıyla yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre Loizu, araştırmaların ülkede her yıl 0-19 yaş arasında 42 yeni çocuk kanser vakasının görüldüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

Loizu erkek çocukların 1’e 2 oranla kız çocuklara oranla daha çok kansere yakalandığını söylerken en sık rastlanan kanser türlerinin lösemi, lenfoma ve tiroit olduğunu ifade etti.

Loizu kanser iyileştirme oranlarının tiroit kanserinde yüzde 100, lenf kanserinde yüzde 95, löseminin ise yüzde 86 şeklinde kaydedildiğini, 0-19 yaş arasındaki bütün kanser sayısındaki yaşama oranının yüzde 80’nin üzerinde olduğunu, bunun da 5 çocuktan 4’nün yaşadığı anlamına geldiğini ifade etti.

Loizu, çocuk kanserlerinde iyileştirme oranı bakımından Güney Kıbrıs’ın dünya genelinde birinci sırada yer aldığını da belirtti.